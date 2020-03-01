В Свердловской области заблокированы интернет-сайты, торгующие поддельными полисами ОСАГО

16:04 | 25.03.2020

Фото: vk.com

Невьянская городская прокуратура в рамках проверки исполнения законодательства о защите информации выявила шесть интернет-сайтов, на которых продавались полисы ОСАГО, в том числе оптом.



В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (изготовление, сбыт и использование поддельных документов).



В настоящее время доступ к интернет-ресурсам с противоправной информацией заблокирован.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»