В Свердловской области осужден житель Тавды за убийство директора организации по приему лома металлов

11:53 | 23.03.2020

Фото: stihi.ru

Свердловский областной суд признал виновным Виктора Берглезова в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в период с октября 2018 года по май 2019 года осужденный незаконно переделал внешнекурковое двуствольное ружье с горизонтальным расположением стволов ТОЗ-БМ 16 калибра в огнестрельное оружие – обрез ружья, с которым 21 мая 2019 года совершил разбойное нападение и убийство 60-летнего жителя Тавды.



Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Берглезов пришел к зданию офиса обособленного подразделения организации в Тавде по приему лома черных и цветных металлов.



Злоумышленник принес металл, который директор взвесил и отправился в кабинет рассчитывать стоимость сданного лома. После этого Берглезов проследовал к его кабинету, где воспользовавшись доверительными отношениями между ним и директором организации, сложившимися в силу неоднократного приобретения директором организации лома металлов, а также моментом, когда тот отвлекся на производство подсчета сданного лома, достал из принесенной с собой на место преступления сумки заряженный охотничьими патронами 16 калибра обрез ружья. После чего, войдя в кабинет, произвел один выстрел в область головы мужчины.



Директор скончался на месте. Берглезов, в свою очередь, похитил у погибшего найденные в кошельке 20 тысяч рублей и скрылся с места преступления.



Сегодня, 23 марта 2020 года, Свердловский областной суд назначил Виктору Берглезову наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу близких родственников погибшего 1,8 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»