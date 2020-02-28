Новости дня
16:10 | 1.03.2020
В Екатеринбурге проходит фестиваль «Bach-fest»
В центре фестивальной программы творчество И.С. Баха последнего периода жизни в Лейпциге. Именно тогда Бах создаёт свои знаменитые «Страсти» и «Мессу си минор» – одно из самых величественных творений мировой музыкальной культуры.
Нынешний фестиваль откроет именно «Месса». Она прозвучит в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра, Симфонического хора и солистов под управлением дирижёра Мюнхенского Баховского хора и оркестра Ханса-Йорга Альбрехта.
Афиша фестиваля:
- 1 марта в 13:00 – лекция «И.С. Бах и итальянская музыка» (Камерный зал филармонии). В 18:30 – открытие фестиваля (Большой зал филармонии);
- 7 марта в 16:00 – Бах для начинающих (Большой зал филармонии);
- 9 марта в 18:30 – И.С. Бах. Дорога в бессмертие (Большой зал, Асбест);
- 10 марта в 18:30 – И.С. Бах. «Пред троном Твоим…» (Большой зал консерватории);
- 17 марта в 18:30 – Орган и виолончель (Большой зал филармонии);
- 21 марта в 18:00 – Органный концерт в день рождения Баха (Большой зал филармонии);
- 29 марта в 18:00 – Бах и клавесин (Большой зал филармонии);
- 31 марта в 18:30 – Закрытие Bach-fest (Большой зад филармонии).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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