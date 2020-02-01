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19:55 | 7.02.2020
Фото предоставлено В.Н.Горелых
В Екатеринбурге простились с легендарным сыщиком Олегом Черновым
Чернов скончался на 91 году жизни. Попрощаться с легендарным офицером пришли его родные, ветераны службы уголовного розыска, с которыми ему пришлось пройти нелегкий путь борьбы с преступностью.
Чернов Олег Владимирович родился 12 августа 1929 года в Ирбите. Начал свой путь в органах внутренних дел он в 1955 году. За успехи в работе Чернов был награжден медалями «За безупречную службу», «За боевые заслуги», знаком «Заслуженный работник МВД» и многими другими.
«От нас ушел талантливый человек, посвятивший всю свою жизнь на благо Отечества. Все, кому довелось служить с Олегом Владимировичем отмечают его как компетентного и принципиального руководителя», - обратился к участникам траурной церемонии полковник в отставке Сергей Зверев.
Сергей Александрович зачитал присутствующим стих ветерана Свердловского МВД Александра Апасова, посвященный памяти Олега Чернова:
Легенда-человек, - с огромным вдохновеньем,
С задором комсомольским в жизни шёл!
Заслуги и награды – в подтвержденье,-
Достойно он всегда работу вёл!
И отличился в творчестве полковник:
Писатель и поэт, прекрасный журналист,
С небес шли строки ветерану, словно,
Ложились ярко, трепетно на лист…
«Олег Владимирович был нам примером во всём. Он никогда не оставлял без внимания личный состав городского Управления внутренних дел. Всегда добрым словом напутствовал наших сотрудников, - отметила председатель Совета ветеранов УМВД по Екатеринбургу полковник внутренней службы в отставке Зоя Захарова.
«В редкие свободные минуты полковник Чернов увлекался творчеством и писал проникновенные, вышибающие слезу стихи о нелегких буднях сыщиков. Его статьи издавались в журнале «Уральский следопыт» и других известных СМИ. Большой вклад он внёс не только в поддержание правопорядка на Среднем Урале, но ив не менее важное дело по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Редкое торжество в честь Дня Победы или Дня сотрудника ОВД обходилось без участия этого человека. Он мог мне позвонить поздним вечером и спросить, насколько актуален для читателей тот или иной материал, написанный им. Наиболее точно личность полковника Чернова характеризует его произведение «Исповедь сыщика», написанного в 1979 году.
Быть может я и не был первым,
Но вспять от пули не бежал,
Отчизне всё: и кровь и нервы,
И часть души своей отдал.
Был сыщиком я четверть века,
От юности до наших дней.
Как мог простому человеку
Служил профессией своей.
Без комплиментов говорю:
Здесь нужен риск, отвага, поиск.
Так вот за это и люблю
Мой горький уголовный розыск!
«Похоронили Чернова на легендарного сыщика со всеми воинскими почестями на Широкореченском кладбище под троекратный залп из автоматов Калашникова. Гроб был накрыт флагом нашей страны», - прокомментировал невосполнимую для Екатеринбурга и Среднего Урала утрату Валерий Горелых.
Руководство, личный состав и ветеранский корпус Свердловского гарнизона полиции, региональный Союз журналистов выражают искренние слова соболезнования родственникам Олега Владимировича.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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