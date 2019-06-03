Екатеринбуржцы забрали с чемпионата России по прыжкам в воду четыре награды

17:06 | 5.06.2019

Фото: dm-centre.ru

Представители екатеринбургской школы водных видов спорта заработали четыре награды чемпионата России в Казани, который является главным отборочным туром на чемпионаты мира и Европы.



Три награды заработала Кристина Ильиных. Две золотые медали Кристина завоевала в индивидуальных прыжках и в миксте с трехметрового трамплина вместе с Сергеем Назиным, а серебряную — в женских парных лыжах. Мужчины тоже отличились — Евгений и Вячеслав Новоселовы забрали серебряную медаль с соревнований на трехметровом трамплине.



Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет через месяц в Кванджу (Южная Корея), где Кристина Ильиных будет выступать в составе сборной России. А в начале августа братья Новоселовы будут представлять сборную России на чемпионате Европы в Киеве.