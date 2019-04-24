В екатеринбургском метро открыли фотовыставку, посвященную собакам-поводырям

21:39 | 29.04.2019

Фото: stunningmotivation.com

В метро Екатеринбурга открылась выставка фотографий, посвященная собакам-поводырям. Горожане могут увидеть снимки с животными на колоннах метрополитена.



Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, выставка стала этапом социально-просветительского проекта «Собака-проводник безопасна для общества». Организатором проекта стал Областной центр реабилитации инвалидов по заказу регионального министерства социальной политики.



Теперь в метро на каждой колонне можно увидеть фотографии собак, а также прочесть информацию об их подготовке, узнать представители каких пород могут стать поводырями и о правах собак-поводырей.



Добавим, что также горожане могут посетить выставку о собаках-проводниках в Областной специальной библиотеке для слепых.

