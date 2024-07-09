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В РФ разработали курс для мигрантов, в котором советуют не свистеть и не ходить на митинги

13.51 Понедельник, 15 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В РФ разработали так называемый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии.

Автор курса — Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). В 70-минутной лекции мигрантам рассказывают о правилах поведения в стране и конкретном регионе, пишет «Коммерсант».

Курс содержит четыре части, однако наибольший интерес вызвал раздел «Основы неформального поведения в России».

Некоторые рекомендации для мигрантов по версии ФАДН (цитаты по «Коммерсанту»):

«помните: вы находитесь не у себя на родине, поэтому вести себя нужно так, как принято в России»;

«россияне — многонациональный народ, но все говорят по-русски»;

«обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми»;

«не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей»;

«Россия — светское государство. В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных»;

«вести себя у памятников Великой Отечественной войны, в том числе у Вечного огня, нужно соответствующе, с уважением, а их осквернение строго карается»;

«женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам»;

«отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно»;

«нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство»;

«не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины»;

«недопустимо рукоприкладство, особенно в отношении женщин».

Добавим, что в части о нарушениях законодательства мигрантов призывают не ходить на демонстрации. «Не ходите на митинги, демонстрации — обычно их организаторы просто хотят вас использовать для своих целей», — утверждают авторы курса, добавляя, что митинги и демонстрации «без разрешения властей в России запрещены». «Участников задерживают и штрафуют, а иностранных граждан могут депортировать из России», — предупреждают авторы.

Весь курс содержит четыре части — «Основы миграционного и трудового законодательства РФ», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ» и «История отношений России и стран Центральной Азии».

Предположительно, регионы приступят к внедрению курса до 10 сентября 2024 года, отмечает издание.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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