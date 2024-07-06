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Трамп в интервью после покушения оценил работу спецслужб

12.52 Понедельник, 15 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Экс-президент США Дональд Трамп после покушения на него назвал работу Секретной службы «фантастической».

«Они проделали фантастическую работу <...> Они убили его [стрелка] одним выстрелом прямо между глаз», — заявил Трамп в интервью газете New York Post.

Медики назвали «чудом» тот факт, что Трамп остался жив после покушения с применением винтовки AR-15.

«Врач в больнице сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом... Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв», — сказал в интервью Трамп.

После покушения экс-президент пообщался с нынешним президентом Байденом. Трамп утверждает, что, по его данным, Байден якобы отдаст распоряжение министерству юстиции о прекращении двух дел против него. Между тем, по информации в СМИ, эта информация нуждается в проверке.

Стрельба на митинге в Пенсильвании. Что известно на данный момент

В субботу, 13 июля, на предвыборном митинге Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, произошла стрельба.

По данным CNN, стрелок открыл огонь с крыши за пределами периметра безопасности митинга. Секретная служба оперативно отреагировала и ликвидировала злоумышленника.

В результате нападения бывший президент Трамп был ранен в ухо.

Один участник митинга, 50-летний Кори Комператоре, погиб, двое получили тяжелые ранения.

Как сообщает The Washington Post, Комператоре — инженер, отец двоих детей, присутствовал на митинге вместе с семьей, когда началась стрельба. По словам его жены Хелен, он накрыл собой свою семью, спасая их жизни. Кори был добровольным пожарным.

Два других пострадавших, Дэвид Датч и Джеймс Копенгейвер, находятся в критическом состоянии.

На следующий день, в воскресенье, в ФБР назвали личность стрелявшего. Это был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка. При нападении он использовал винтовку в стиле AR, легально приобретенную его отцом.

Местные жители и бывшие одноклассники Крукса описали его как тихого и вежливого. Он работал в доме престарелых, в средней школе имел успехи в математике.

ФБР заявило, что стрелок действовал в одиночку, и пока не выявлено никакой идеологии, подпитывающей его действия.

Семья Крукса сотрудничает с правоохранительными органами, а следователи продолжают анализировать его мобильный телефон и онлайн-активность для выявления возможных мотивов.

В автомобиле стрелка было обнаружено взрывное устройство, которое было обезврежено.

На пресс-конференции специальный агент ФБР Кевин Ройек отметил, что пока нет окончательных выводов, и расследование продолжается.

Президент Байден, выступая в воскресенье вечером, подчеркнул, что «политика никогда не должна быть буквальным полем битвы».

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Никита Опарин, Аля Трынова © Вечерние ведомости


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