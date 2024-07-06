Трамп в интервью после покушения оценил работу спецслужб

Никита Опарин, Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Экс-президент США Дональд Трамп после покушения на него назвал работу Секретной службы «фантастической».«Они проделали фантастическую работу <...> Они убили его [стрелка] одним выстрелом прямо между глаз», — заявил Трамп в интервью газете New York Post.Медики назвали «чудом» тот факт, что Трамп остался жив после покушения с применением винтовки AR-15.«Врач в больнице сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом... Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв», — сказал в интервью Трамп.После покушения экс-президент пообщался с нынешним президентом Байденом. Трамп утверждает, что, по его данным, Байден якобы отдаст распоряжение министерству юстиции о прекращении двух дел против него. Между тем, по информации в СМИ, эта информация нуждается в проверке.В субботу, 13 июля, на предвыборном митинге Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, произошла стрельба.По данным CNN, стрелок открыл огонь с крыши за пределами периметра безопасности митинга. Секретная служба оперативно отреагировала и ликвидировала злоумышленника.В результате нападения бывший президент Трамп был ранен в ухо.Один участник митинга, 50-летний Кори Комператоре, погиб, двое получили тяжелые ранения.Как сообщает The Washington Post, Комператоре — инженер, отец двоих детей, присутствовал на митинге вместе с семьей, когда началась стрельба. По словам его жены Хелен, он накрыл собой свою семью, спасая их жизни. Кори был добровольным пожарным.Два других пострадавших, Дэвид Датч и Джеймс Копенгейвер, находятся в критическом состоянии.На следующий день, в воскресенье, в ФБР назвали личность стрелявшего. Это был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка. При нападении он использовал винтовку в стиле AR, легально приобретенную его отцом.Местные жители и бывшие одноклассники Крукса описали его как тихого и вежливого. Он работал в доме престарелых, в средней школе имел успехи в математике.ФБР заявило, что стрелок действовал в одиночку, и пока не выявлено никакой идеологии, подпитывающей его действия.Семья Крукса сотрудничает с правоохранительными органами, а следователи продолжают анализировать его мобильный телефон и онлайн-активность для выявления возможных мотивов.В автомобиле стрелка было обнаружено взрывное устройство, которое было обезврежено.На пресс-конференции специальный агент ФБР Кевин Ройек отметил, что пока нет окончательных выводов, и расследование продолжается.Президент Байден, выступая в воскресенье вечером, подчеркнул, что «политика никогда не должна быть буквальным полем битвы».