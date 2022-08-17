Власти Искитима решили не открывать исправительный центр ГУФСИН после протеста жителей

12.20 Понедельник, 22 августа 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В новосибирском Искитиме не будут открывать исправительный центр ГУФСИН в жилом микрорайоне. Об этом по итогам «экстренного брифинга» на своей странице в ВК заявил глава города Сергей Завражин.

Ранее местные жители выступили против открытия ИЦ в жилом микрорайоне в непосредственной близости от школ и детских садов. На встрече жителей с представителями власти, которая прошла на прошлой неделе, горожане заявили, что выйдут на акции протеста и митинги, если ИЦ все-таки будет открыт.

«Исправительный центр в Шипуновском м-не открываться не будет. На брифинге сделал официальное заявление, что после того, как прошла встреча с жителями микрорайона Шипуново, нами был проведен ряд переговоров, консультаций. Мной, как Главой города, совместно с Главой Искитимского района было направлено обращение в адрес руководства Новосибирской птицефабрики с просьбой еще раз вернуться к этому вопросу. И выйти на ГУФСИН с предложением расторгнуть договор и не открывать исправительный центр по ул.Прорабская,13», — написал мэр.

Напомним, здание, которое готовили к принятию заключенных, принадлежит «Новосибирской птицефабрике». Руководство предприятия необходимость открытия центра объясняло тем, что фабрика «испытывает нехватку кадров, несмотря на высокую зарплату — в среднем 40 тысяч рублей», поэтому теперь «вся надежда на заключенных».

После возмущения жителей руководство поменяло свою позицию. «На сегодняшний день мы отправили письмо со своим решением закрыть полностью реализацию проекта по Прорабской. Мы уважаем мнение населения <…> ваше мнение для нас превыше всего», — сказала на брифинге замгенерального директора АО «Новосибирская птицефабрика» Галина Лупанова.

Глава города также уточнил, что о ситуации в курсе региональное правительство и полпредство.

«Хочу жителям сказать огромное спасибо за ваше неравнодушие и инициативу, за вашу активную гражданскую позицию», — написал мэр.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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