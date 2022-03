Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотип Meta* и ее соцсетей

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc.* (деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей соцсетей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.«Не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook** и Instagram**», — говорится в релизе.Российские СМИ в своих редакционных материалах должны маркировать Meta Platforms и ее социальные сети, говорят в ведомстве. Маркировка должна содержать указание, что деятельность организации на территории России запрещена.21 марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Деятельность соцсетей, принадлежащих Meta, также признана экстремистской. При этом решение не касается мессенджера WhatsApp.Правозащитники рассказали , какие риски ждут граждан при использовании соцсетей компании.* признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена** запрещены в России