Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотип Meta* и ее соцсетей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc.* (деятельность на территории РФ запрещена) и принадлежащих ей соцсетей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook** и Instagram**», — говорится в релизе.
Российские СМИ в своих редакционных материалах должны маркировать Meta Platforms и ее социальные сети, говорят в ведомстве. Маркировка должна содержать указание, что деятельность организации на территории России запрещена.
21 марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Деятельность соцсетей, принадлежащих Meta, также признана экстремистской. При этом решение не касается мессенджера WhatsApp.
Правозащитники рассказали, какие риски ждут граждан при использовании соцсетей компании.
* признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена
** запрещены в России
«Не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook** и Instagram**», — говорится в релизе.
Российские СМИ в своих редакционных материалах должны маркировать Meta Platforms и ее социальные сети, говорят в ведомстве. Маркировка должна содержать указание, что деятельность организации на территории России запрещена.
21 марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Деятельность соцсетей, принадлежащих Meta, также признана экстремистской. При этом решение не касается мессенджера WhatsApp.
Правозащитники рассказали, какие риски ждут граждан при использовании соцсетей компании.
* признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена
** запрещены в России
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