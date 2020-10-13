Глава МИД РФ Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и Евросоюзом

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Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если западные державы не готовы поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава МИД Лавров. Об этом он сказал в ходе презентации ежегодного доклада международного дискуссионного клуба «Валдай».«У нас всегда было чувство собственного достоинства, последние 20 лет, но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — сказал Лавров, передает russian.rt.com.Ранее стало известно, что ЕС решил ввести санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.