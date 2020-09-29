Глава СВР подозревает Германию в сокрытии данных о Навальном
Россия и мир
Фото: ТАСС
В Берлине не отвечают на запросы Генпрокуратуры РФ по поводу происшествия с политиком Алексеем Навальным, а значит, германской стороне есть что скрывать. Об этом заявил 8 октября ТАСС глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Он отметил, что заявление о том, что Навального отравили российские спецслужбы является «тупой русофобской пропагандой».
Нарышкин рассказал, что Генпрокуратура России дважды запрашивала у ФРГ информацию по поводу произошедшего с Навальным.
«Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — сказал Нарышкин.
Он отметил, что заявление о том, что Навального отравили российские спецслужбы является «тупой русофобской пропагандой».
Нарышкин рассказал, что Генпрокуратура России дважды запрашивала у ФРГ информацию по поводу произошедшего с Навальным.
«Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — сказал Нарышкин.
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