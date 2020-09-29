Глава СВР подозревает Германию в сокрытии данных о Навальном

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Берлине не отвечают на запросы Генпрокуратуры РФ по поводу происшествия с политиком Алексеем Навальным, а значит, германской стороне есть что скрывать. Об этом заявил 8 октября ТАСС глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Он отметил, что заявление о том, что Навального отравили российские спецслужбы является «тупой русофобской пропагандой».Нарышкин рассказал, что Генпрокуратура России дважды запрашивала у ФРГ информацию по поводу произошедшего с Навальным.«Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — сказал Нарышкин.