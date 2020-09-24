Рамзан Кадыров предложил Алексею Навальному считать его заказчиком отравления
Россия и мир
Рамзан Кадыров предложил Алексею Навальному считать, что за организацией его отравления стоит глава Чечни. Об этом Кадыров написал в Telegram. По мнению главы Чечни, если бы Навальный назвал его исполнителем или заказчиком отравления, это не выглядело бы так нелепо. «Подумай об этом, дарю идею», — предложил он.
Напомним, 1 октября оппозиционный российский политик в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит Путин. «Других версий преступления у меня нет», — сказал Навальный.
Напомним, 1 октября оппозиционный российский политик в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит Путин. «Других версий преступления у меня нет», — сказал Навальный.
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