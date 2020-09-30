Ангела Меркель назвала инцидент с отравлением Алексея Навального «международным вопросом»

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Отравление Алексея Навального — это не двусторонний вопрос России и Германии, а нарушение Конвенции о химическом оружии. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Reuters. По ее словам, это «преступление, которое произошло на российской территории, нарушение конвенции о химоружии», поэтому оно является «международным вопросом». Теперь, по словам канцлера Германии, Берлин будет ждать результатов от Организации по запрещению химического оружия и затем начнется обсуждение возможной реакции на это ЧП в Брюсселе.Ангела Меркель также добавила, что Берлин по-прежнему ожидает от Москвы разъяснений по этому происшествию.