Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, на которой могут быть следы «Новичка»

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть одежду, которая была изъята после того, как он попал в больницу в Омске после предполагаемого отравления.«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого», — написал Навальный в своем Instagram.Оппозиционер заявил, что следы яда были обнаружены на его теле, а потому могут находиться еще и на одежде, которая является «очень важным вещдоком»:«Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — добавил Навальный.