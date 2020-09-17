Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, на которой могут быть следы «Новичка»
Россия и мир
Фото: ТАСС
Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть одежду, которая была изъята после того, как он попал в больницу в Омске после предполагаемого отравления.
«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого», — написал Навальный в своем Instagram.
Оппозиционер заявил, что следы яда были обнаружены на его теле, а потому могут находиться еще и на одежде, которая является «очень важным вещдоком»:
«Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — добавил Навальный.
«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого», — написал Навальный в своем Instagram.
Оппозиционер заявил, что следы яда были обнаружены на его теле, а потому могут находиться еще и на одежде, которая является «очень важным вещдоком»:
«Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — добавил Навальный.
Уралец, обвиняемый в убийстве двух девушек на Уктусе, извинился за содеянное в стихах
17 сентября 2020
17 сентября 2020
Глава свердловского минздрава взял под личный контроль ситуацию с попавшим в ДТП педагогом
15 сентября 2020
15 сентября 2020
На Урале могут находиться пропавшие в Башкортостане дети
21 сентября 2020
21 сентября 2020