Российского политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Россия и мир
Политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси и бывший проректор ВШЭ Сергей Ерофеев, передает ТК «Дождь». По его словам, кандидатуру Навального выдвинула группа учёных из нескольких университетов, занимающихся Россией.
Ученый в интервью «Эхо Москвы» отметил, что идея выдвинуть Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира не нова, но в связи с последними событиями она стала особенно актуальной. Он не назвал имена профессоров, принявших участие в инициативе, но заверил, что среди них есть «большие люди».
Ученый в интервью «Эхо Москвы» отметил, что идея выдвинуть Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира не нова, но в связи с последними событиями она стала особенно актуальной. Он не назвал имена профессоров, принявших участие в инициативе, но заверил, что среди них есть «большие люди».
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