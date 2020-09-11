Российского политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси и бывший проректор ВШЭ Сергей Ерофеев, передает ТК «Дождь». По его словам, кандидатуру Навального выдвинула группа учёных из нескольких университетов, занимающихся Россией.Ученый в интервью «Эхо Москвы» отметил, что идея выдвинуть Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира не нова, но в связи с последними событиями она стала особенно актуальной. Он не назвал имена профессоров, принявших участие в инициативе, но заверил, что среди них есть «большие люди».