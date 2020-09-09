Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС «не оставит без ответа» отравление Алексея Навального
Россия и мир
Отравление политика Алексея Навального напоминает нападение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, а подобное поведение российских властей не изменится. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента, передает РБК.
«Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа», — добавила она.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил назвать именем Алексея Навального список лиц и организаций, причастных к нарушению прав человека, который сейчас разрабатывается европейскими странами, отмечает «Эхо Москвы».
«Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа», — добавила она.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил назвать именем Алексея Навального список лиц и организаций, причастных к нарушению прав человека, который сейчас разрабатывается европейскими странами, отмечает «Эхо Москвы».
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