Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС «не оставит без ответа» отравление Алексея Навального

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Отравление политика Алексея Навального напоминает нападение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, а подобное поведение российских властей не изменится. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента, передает РБК.«Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа», — добавила она.Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил назвать именем Алексея Навального список лиц и организаций, причастных к нарушению прав человека, который сейчас разрабатывается европейскими странами, отмечает «Эхо Москвы».