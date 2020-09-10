Песков прокомментировал планы Навального вернуться в Россию
Россия и мир
Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя заявление Алексея Навального о намерении вернуться на родину, сообщил журналистам, что любой гражданин волен уезжать и возвращаться на родину. «Если гражданин России поправит свое здоровье, то все этому будут рады», — также добавил представитель Кремля.
Накануне газета The New York Times сообщила, что Алексей Навальный планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет.
Накануне газета The New York Times сообщила, что Алексей Навальный планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет.
Пресс-секретарь Путина считает, что вопросом Сергия должны заниматься правоохранители
10 сентября 2020
10 сентября 2020
Из Екатеринбурга в Узбекистан отправили поезд мигрантов
13 сентября 2020
13 сентября 2020