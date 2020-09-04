Навальный вышел из медицинской комы

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Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на немецкую клинику «Шарите».По словам медиков, Навальный уже реагирует на речь. Долгосрочные последствия для его здоровья оценивать рано.