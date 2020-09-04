Навальный вышел из медицинской комы
Россия и мир
Фото: rossaprimavera.ru
Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на немецкую клинику «Шарите».
По словам медиков, Навальный уже реагирует на речь. Долгосрочные последствия для его здоровья оценивать рано.
По словам медиков, Навальный уже реагирует на речь. Долгосрочные последствия для его здоровья оценивать рано.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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