Навальный вышел из медицинской комы

20.18 Понедельник, 7 сентября 2020
Россия и мир
Фото: rossaprimavera.ru
Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на немецкую клинику «Шарите».

По словам медиков, Навальный уже реагирует на речь. Долгосрочные последствия для его здоровья оценивать рано.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
Прокуратура проводит проверку о неоказании врачами помощи в Екатеринбурге
04 сентября 2020
В уральском лесу без вести пропал ещё один пенсионер
30 августа 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Вплоть до президента, везде дошли, никто не слышит»: свердловские крестьяне бьют тревогу

Председатель «туберкулезного» совхоза на Урале вцепился за власть, увольняя недовольных. Под угрозой поставки на крупный молочный завод
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
21:38 В Свердловской области криминалисты МВД приняли присягу
21:07 В Екатеринбурге казаки вышли защищать город от ЛГБТ-движения
19:53 Спасатели под Верхней Пышмой эвакуировали из леса потерявшегося гринбника
19:10 В ФК «Урал» определен лучший игрок августа
18:36 В Свердловской области открыто более 40 мобильных пунктов, где можно привиться от гриппа
18:19 В Свердловской области проведено 6357 исследований проб на коронавирус
18:14 Представители четырех городов заявились на конкурс дизайна остановок Екатеринбурга
18:06 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
18:00 В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о смоге
17:48 Дмитрий Махонин и Дмитрий Осипов подписали дорожную карту по взаимодействию «Уралкалия» с промышленным комплексом Прикамья
17:44 800 подписей за возврат прямых выборов мэра собрано в Нижнем Тагиле
17:41 В Перми вновь состоится фестиваль «День рождения рек»
17:23 Коронавирус в Прикамье выявлен у жителей 15 территорий
17:20 В Прикамье запущены бесплатные курсы по предпринимательству «Бизнес-старт»
17:17 Клещи покусали за неделю почти 150 свердловчан
17:06 Игорь Сапко посетил одну из поликлиник столицы Прикамья
16:54 В Артемовском мужчина убил брата топором
16:30 Продлевается режим самоизоляции для пожилых свердловчан
16:21 Заброшенное здание в Екатеринбурге преобразил арт-объект
16:18 В правила предоставления бесплатной пересадки в Перми внесены изменения
16:13 Благодаря инициативе жителей в Дзержинском районе Перми отремонтировали междворовую хоккейную коробку
16:05 В Нижнем Тагиле спасатели достали пенсионерку из болота в лесу
16:02 В Перми пройдет экологическая акция «Чистая среда»
15:53 Служащие со схимонахом Сергием клирики лишены сана
Все новости
20:18 Навальный вышел из медицинской комы
17:42 Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
17:15 Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой
16:49 Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
16:32 Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
12:36 В России зафиксировали 5185 новых случаев коронавируса
12:06 Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи
11:43 Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей
11:14 Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
10:47 ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым
10:25 Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
09:55 Кипрская газета раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»
09:28 Новак Джокович извинился за инцидент на US Open
12:38 В России COVID-19 обнаружен ещё у 5 195 человек
16:28 Генсек НАТО потребовал от России раскрыть ОЗХО информацию о программе «Новичок»
16:16 Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай для США опаснее России
16:12 В Красноярском крае ФСБ задержала планировавшего взрыв в школе подростка
16:05 В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу РФ
15:57 Собянин сообщил Путину, что сделал себе прививку от коронавируса
13:35 В ФСБ заявили о задержании 13 россиян, планировавших атаки на учебные заведения
13:10 Собянин сообщил об осложнении ситуации с коронавирусом осенью в Москве
13:06 iPhone 11 оказался самым продаваемым в мире смартфоном
13:00 Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века на 40 млн человек
12:51 Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
Новости России и мира
18:06
7/09
 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
12:40
7/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 125 человек
12:34
6/09
 Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 26 тысяч
12:35
5/09
 Свыше 25,9 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
13:16
4/09
 Уголовное дело бизнесмена Александра Фрибуса снова вернули в прокуратуру
19:52
3/09
 Мэр Среднеуральска встал на защиту предприятия, заливающего окрестности нечистотами
12:34
3/09
 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
19:12
2/09
 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
12:45
2/09
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
19:33
1/09
 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
12:38
1/09
 В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19
23:57
31/08
 В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП № 11
09:35
31/08
 Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
13:04
30/08
 В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
12:48
30/08
 Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
12:49
29/08
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:38
28/08
 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
11:33
28/08
 Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26
27/08
 Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:52
27/08
 В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
13:09
27/08
 Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
12:40
27/08
 В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
16:18
26/08
 Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
12:41
26/08
 В Свердловской области подтвердили ещё 122 случая коронавируса
Все новости