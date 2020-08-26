Генсек НАТО потребовал от России раскрыть ОЗХО информацию о программе «Новичок»

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НАТО призывает Россию раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о программе «Новичок». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета по ситуации с отравлением российского политика Алексея Навального. По мнению Столтенберга, нет серьезных сомнений в том, что Навальный действительно был отравлен веществом из семейства «Новичков».Напомним, 2 сентября немецкие власти сообщили, что по результатам исследований было выявлено, что Алексея Навального отравили веществом из семейства «Новичков».