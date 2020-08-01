В центр Минска введена спецтехника и ОМОН

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Днем 30 августа оппозиция запланировала провести на площади Независимости митинг с требованием отмены результатов президентских выборов. Но сейчас площадь оцеплена силовиками.В центр Минска стянута спецтехника, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа. О том, что рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье выдвинулась колонна техники, сообщало ТАСС.Спецтехника двигалась по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии около 7:00 по местному времени. Днем, в 14:00, на площади Независимости оппозиция планирует провести протестную акцию.К настоящему времени силовики полностью оцепили площадь Независимости. Там находятся крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки и другая специальная техника для разгона протестующих.