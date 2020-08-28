В Хабаровске прошел 50 митинг в поддержку Фургала

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня в Хабаровске стартовала юбилейная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств.На площади Ленина у здания краевого правительства, по официальным данным, собралось порядка 1,2 тысячи человек. По неофициальным данным, поддержать бывшего губернатора собралось несколько тысяч человек, однако митингующих оказалось меньше, чем в предыдущие дни. Участники акции, скандируя лозунги, прошли колонной по центральным улицам города, а также по одному из городских бульваров.За весь период протестов в Хабаровске правоохранители составили 161 протокол об административных нарушениях, 142 материала рассмотрел суд,арестованы 19 человек.Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 - 2005 годах. Кроме того, Сергея Фургала проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позднее к акциям присоединились жители других городов Дальнего Востока.