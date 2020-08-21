Главный врач омской больницы признал Навального нетранспортабельным

10:16 | 21.08.2020

Фото: РИА Новости

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска признал Алексея Навального нетранспортабельным из-за нестабильного состояния больного. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.



«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», – написала Ярмыш в Twitter.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»