В Кремле допустили возможность лечения Алексея Навального за рубежом

18:08 | 20.08.2020

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Песков также признался, что в СМИ опубликовано много материалов о ситуации с Навальным, в Кремле эти новости также читают.



Алексей Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву. Он потерял сознание на борту. Пилоты экстренно сели в Омске. Там политика забрала скорая и доставила в реанимацию. Врачи оценили его состояние как тяжелое, и сообщили, что удалось его стабилизировать, отмечает «Интерфакс».

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