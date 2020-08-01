Врач сообщил о стабилизации состояния Алексея Навального

17:07 | 20.08.2020

Заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что состояние Алексея Навального удалось стабилизировать, и это хороший прогностический признак, сообщает РИА «Новости». По словам Калиниченко, медики «занимаются спасением его жизни».



Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление, напоминает gazeta.ru.

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