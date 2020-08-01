12:38 | 18.08.2020

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей мира агентства Bloomberg после того, как акции Tesla на торгах в понедельник обновили рекорд стоимости, передает «Интерфакс».



Как отмечает РБК, накануне акции Tesla достигли исторического максимума. Они выросли на 11%, превысив $1800 на торгах в США. В ходе торговой сессии цена одной акции на максимуме достигала $1845,86. Скачок в бумагах Tesla произошел на фоне ожиданий роста спроса на электромобили в Китае.



Маск обогнал гендиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. На данный момент состояние предпринимателя оценивается в 84,8 миллиарда долларов. Арно теперь занимает пятое место с состоянием 84,6 миллиарда долларов, сообщает lenta.ru.



Тройка лидеров осталась неизменной: богатейшим человеком мира остается глава Amazon Джефф Безос ($188 млрд), на второй строчке - глава Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), третий - основатель Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).

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