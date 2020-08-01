17:20 | 13.08.2020

Актер и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето поддержал протестующих в Белоруссии. В своем Instagram он выложил несколько снимков с митингов в стране. «Мы с тобой, Белоруссия», - подписал публикации артист. Помимо этого, добавил в Stories еще несколько фотографии с митингов.



Отмечается, что музыкант не раз приезжал в Беларусь с концертами, прогуливался по Минску и фотографировался с прохожими.

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