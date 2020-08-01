Россия и мир
17:20 | 13.08.2020
Джаред Лето поддержал протестующих в Белоруссии
Отмечается, что музыкант не раз приезжал в Беларусь с концертами, прогуливался по Минску и фотографировался с прохожими.
© «Вечерние ведомости»
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18:02 | 13.08.2020
В Перми разрабатываются дополнительные меры поддержки по программе «Молодая семья»
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В Перми разрабатывается концепция празднования 300-летия города
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На трассе Екатеринбурге – Тюмень в ДТП погибли два человека
17:18 | 13.08.2020
В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
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16:39 | 13.08.2020
Обновленная школа №43 открылась в Кировском районе Екатеринбурга
16:21 | 13.08.2020
Реконструкция центра Екатеринбурга обойдется в 140 млрд рублей
15:58 | 13.08.2020
Свердловский детский лагерь закрыли из-за нарушений
15:39 | 13.08.2020
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15:35 | 13.08.2020
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15:28 | 13.08.2020
Прикамское предприятие примет участие в федеральном проекте по обязательной маркировке молочной продукции
15:27 | 13.08.2020
Валерий Сухих: «Необходимость этих льгот не может подвергаться сомнению»
15:17 | 13.08.2020
В Екатеринбурге изменится формат линеек 1 сентября
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Завершено расследование уголовного дела о похищении человека в центре Екатеринбурга
14:01 | 13.08.2020
Свердловские сотрудники ГИБДД проверяют междугородние автобусы
13:40 | 13.08.2020
В Екатеринбурге стартовал фестиваль актуального искусства
13:18 | 13.08.2020
На время проведения соревнований по триатлону в центре Перми будет закрыто движение
13:18 | 13.08.2020
В Мичуринском появится музей пожарной охраны
13:14 | 13.08.2020
АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустило онлайн-сервис по передаче показаний для юридических лиц
12:59 | 13.08.2020
Владельца свердловского автотранспортного предприятия, обвиняемого в хулиганстве, выпустили из СИЗО
12:47 | 13.08.2020
В Екатеринбурге подтвердили 81 новый случай коронавируса
12:45 | 13.08.2020
В Свердловской области выздоровели еще 78 человек с COVID-19
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12:41 | 13.08.2020
Еще семь свердловчан скончались от коронавируса