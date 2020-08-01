Украинские полицейские установили личность террориста, захватившего банк в Киеве

16:37 | 3.08.2020

Полицейские установили личность угрожающего взорвать бомбу в банке Киева. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook. «Лицо, угрожающее террористическим актом, является гражданин Узбекистана — Каримов Сухроб Рахманович», — написал Геращенко.



«Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке», — также заявил Геращенко.



Кроме того, правоохранители сделали вывод, что мужчина психически неуравновешен, исходя из данных в его соцсетях.

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