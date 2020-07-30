В Минске прошел многотысячный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской

12:17 | 31.07.2020

Предвыборный митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской прошел в Минске в четверг, 30 июля. По данным правозащитного центра «Весна», в нем приняли участие 63 тыс. человек.



На митинге-концерте люди потребовали от Лукашенко освободить политзаключённых и провести честные выборы президента. Они должны пройти в Белоруссии 9 августа.





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