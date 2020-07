The New York Times назвала имя посредника в «сговоре» России и талибов

16:33 | 2.07.2020

The New York Times назвала главным посредником в «сговоре» России с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Издание опубликовало соответствующий материал со ссылкой на официальных лиц США и Афганистана, передает lenta.ru.



По информации издания, Азизи имел отношение к некому строительному проекту коалиции во главе с США, а затем отправился работать в Россию. В NYT утверждают, что в докладах разведки, которые подтверждают афганские официальные лица, сообщается что Азизи в течение нескольких лет передавал деньги от российской военной разведки боевикам, имеющим отношение к «Талибану».



26 июня The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации.

