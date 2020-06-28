Российский продюсер Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

11:16 | 29.06.2020

Российский продюсер Максим Фадеев показал свое фото после похудения. В подписи к снимку, опубликованному в инстаграме, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов, передает РИА «Новости».



«Всем мир! Это мои шорты… Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» — написал Фадеев.



Отмечается, что два года назад вес продюсера был чуть менее 200 килограммов. Из-за полноты у Максима Фадеева возникли проблемы со здоровьем, поэтому он решил похудеть. Продюсер отметил, что так радикально сбросить вес ему помогла созданная им методика, с подробностями которой он пообещал поделиться с подписчиками.

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