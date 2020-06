Москва заняла 18-е место в рейтинге самых технологичных городов Европы

10:55 | 29.06.2020

Москва заняла 18-е место в топ-20 самых перспективных технологических городов Европы. В этом году в первый раз рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 составил журнал fDi Intelligence и издание о технологиях и инновациях TNW (The Next Web). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Общий рейтинг был сформирован на основе результатов, которые города набрали в каждой из пяти категорий — «Экономический потенциал», «Инновации и привлекательность», «Уровень прямых иностранных инвестиций», «Экосистема стартапов» и «Рентабельность».



Отмечается, что в пятерку городов-лидеров вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам, Берлин.

