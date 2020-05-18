Прикованная к постели жительница Москвы снова получила штраф за нарушение самоизоляции

12:16 | 19.05.2020

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая прикована к постели и почти год не выходит из дома, сообщила, что снова получила отмененный ранее штраф за нарушение самоизоляции. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.



«Ликование было преждевременным. После извинений главконтроля прилетело «письмо счастья» от госуслуг поздно вечером 18 мая: ОПЛАТИТЕ ШТРАФ. Неужели новый? Тот же штраф. Ничто не аннулировано. Правая рука не ведает, что творит левая. Власть демонстрирует, что она не в состоянии все и всех проконтролировать», — написала Карабулатова.



Как напоминает ren.tv, женщина прикована к постели уже год после неудачной операции. В начале мая она вызывала врача на дом, после чего ей предписали изоляцию дома до 20 мая. А 11-го на имя Карабулатовой был выписан штраф за нарушение режима изоляции, поскольку на телефон больной не было установлено специальное приложение «Социальный мониторинг». По словам инвалида, ее телефон не поддерживает такое приложение.

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