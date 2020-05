Американское издание рассказало о «морском монстре», создаваемом в России

11:05 | 18.05.2020

Создаваемый в России тяжелый аварийно-спасательный экраноплан «Чайка» А-050 станет настоящим «морским монстром». Об этом сообщает американское издание We Are the Mighty.



Как утверждается в публикации, судно на динамической воздушной подушке планируется начать использовать в 2020 году. А-050, отмечает издание, станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который послужил основой для экраноплана-ракетоносца «Лунь».



We Are The Mighty, ссылась на открытые источники, пишет, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час на дальность до 4,8 тысячи километров и способен переносить не менее девяти тонн грузов. В качестве оружия перспективный экраноплан может получить сверхзвуковые ракеты наподобие индийско-российских PJ-10 BrahMos.

© «Вечерние ведомости»