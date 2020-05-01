Спикер конгресса США Нэнси Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории страны

11:46 | 13.05.2020

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что коронавирус оказался «величайшей катастрофой в истории страны», передает РИА Новости.



«Мы в Соединенных Штатах столкнулись с величайшей катастрофой в истории... Более 80 000 наших граждан скончались, около 1,4 миллиона заразились, 33 миллиона подали на пособие по безработице», - рассказала Пелоси во время видеотрансляции в Facebook.



Кроме того, она раскритиковала республиканцев, которые, по ее мнению, недостаточно серьезно подходят к вопросу поддержки экономики и не стремятся тратить на эти меры $3 трлн, выделение которых предусматривает новый законопроект демократов.

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