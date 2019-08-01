Московский метрополитен подал иск к оппозиционным политикам

16:31 | 22.08.2019

Московский метрополитен подал иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, а также основателю ФБК Алексею Навальному. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте московских судов. Иск поступил в Коптевский районный суд Москвы.



Ответчиками по делу выступают Юлия Галямина, Иван Жданов, Александр Соловьев, Илья Яшин, Владимир Милов, Олег Степанов и Алексей Навальный.



Ранее к оппозиционным политикам подали иски «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги». Они потребовали возместить им убытки и ущерб на сумму 1,2 миллиона и 11,4 миллиона рублей соответственно.

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