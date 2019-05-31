Власти США могут провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook

14:12 | 4.06.2019

Минюст и Федеральная торговая комиссия США обсуждают возможные проверки в отношении Apple, Amazon, Facebook и Google на соответствие антимонопольному законодательству, пишет Reuters со ссылкой на два неназванных источника.



При этом, по данным источников агентства, ведомства ещё не решили, будут ли они начинать процедуру, так как результаты невозможно получить быстро. В прошлый раз проверка Google длилась 2 года.



В начале июня The Wall Street Journal уже сообщала со ссылкой на источники, что минюст США готовится к антимонопольному расследованию в отношении Google.