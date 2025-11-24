«Судебную» выставку предлагает посетить Музей истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе в Музее истории Екатеринбурга открылась необычная выставка. Её посетители оказываются в зале суда и смотрят на процесс российского правосудия глазами художников.Выставка судебных зарисовок «Скетч, меч и весы» приурочена ко Дню юриста и демонстрирует работу судов через призму художественного восприятия. Пять екатеринбургских художников целый год работали в судебных заседаниях, делая беглые наброски прямо в ходе заседаний, на которых рассматривались различные преступления. Проект стал возможен благодаря организаторам — Музею истории Екатеринбурга и TN Gallery — и, конечно, поддержавшим эту идею судам. Поработать в залах заседаний художникам удалось в Свердловском областном суде, в Центральном окружном военном суде и в нескольких арбитражных судах.На выставке можно увидеть работы Алексея Рыжкова, Юлии Симаковой, Ксении Тарасовой, Алёны Фёдоровой и Ольги Хатмулиной. Для большинства из них это был совершенно новый опыт, ведь судебные залы не являются привычным пространством для художников. Жанр судебного скетча в России долгое время не был востребован и только сейчас переживает настоящее возрождение.Директор музея Игорь Пушкарев отметил важность выставки, подчеркнув, что проект представляет художественный взгляд на юристов. Такова его главная цель — показать не просто судебные процессы, а личности их участников, что должно поспособствовать гуманизации всей юридической сферы.Выставка будет работать до 14 декабря 2025 года в «Доме Качки» на улице Карла Либкнехта, 26.