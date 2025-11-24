Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Красноуфимске семье, которая много лет жила в аварийном доме, передали благоустроенную квартиру в новостройке. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.Проверка началась после обращения местной жительницы. Прокуратура установила, что она проживала вместе с дочерью 2001 года рождения и сыном 1990 года рождения, инвалидом I группы, в доме, который признали аварийным ещё в 2017 году. При этом у сына диагностировано заболевание, включённое в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможное совместное проживание в одной квартире.Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Красноуфимского городского округа предоставить семье благоустроенное жильё во внеочередном порядке. Суд удовлетворил иск.Как сообщили в надзорном ведомстве, сейчас семье торжественно вручили ключи от новой квартиры в одном из многоквартирных домов Красноуфимска.