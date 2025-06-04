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Прожившей почти 10 лет в аварийном доме в Таватуе пенсионерке дали новое жильё
Фото: It's My City
В Невьянске накануне вручили ключи от новых квартир жителям муниципалитета, проживавшим почти десять лет в аварийном жилом фонде.
Среди новосёлов — 66-летняя Галина Антонова из посёлка Таватуй. В январе 2023 года Вечерним ведомостям первыми написали о её
мучениях истории проживания в аварийном бараке 1932 года постройки — из-за того, что большинство квартир в нём были отселены и не отапливалась, а в подъездах частично отсутствовали окна, женщине приходилось жить зимой при температуре +14.
Вскоре история Галины и её соседа Александра — инвалида, вынужденного приходить к ней греться — попала в федеральную повестку. Положением жильцов аварийного дома заинтересовался Бастрыкин, было возбуждено уголовное дело. Ведь согласно ответам чиновников, расселить этот деревянный дом в Таватуе должны были ещё к 2020 году.
В конце июля 2023 года невьянская администрация наконец заключила контракт на строительство дома для переселения жильцов аварийного фонда, а вчера его новым жильцам в торжественной обстановке вручили ключи.
Соседа Галины Александра переселили в двухкомнатную квартиру в Невьянске ещё в марте 2023 года, неравнодушные жители округа собирали ему мебель. До сегодняшнего дня Александр не дожил.
Среди новосёлов — 66-летняя Галина Антонова из посёлка Таватуй. В январе 2023 года Вечерним ведомостям первыми написали о её
Вскоре история Галины и её соседа Александра — инвалида, вынужденного приходить к ней греться — попала в федеральную повестку. Положением жильцов аварийного дома заинтересовался Бастрыкин, было возбуждено уголовное дело. Ведь согласно ответам чиновников, расселить этот деревянный дом в Таватуе должны были ещё к 2020 году.
В конце июля 2023 года невьянская администрация наконец заключила контракт на строительство дома для переселения жильцов аварийного фонда, а вчера его новым жильцам в торжественной обстановке вручили ключи.
Соседа Галины Александра переселили в двухкомнатную квартиру в Невьянске ещё в марте 2023 года, неравнодушные жители округа собирали ему мебель. До сегодняшнего дня Александр не дожил.
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