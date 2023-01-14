8 лет жители аварийного дома в Свердловской области ждут расселения, замерзая в своих квартирах

Согласно данным системы ГИС ЖКХ, дом не имеет управляющей организации, зато имеет статус аварийного.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В редакцию «Вечерних ведомостей» обратились жители села Таватуй Невьянского городского округа.Их 8-квартирный двухэтажный дом 1932 года постройки уже давно признали аварийным. Пять квартир расселились, но в трёх продолжают жить люди – и сроки их расселения откладывают уже несколько лет.Галина, жительница одной из этих квартир, рассказала «Вечерним ведомостям», что в доме нет централизованного водоснабжения и отопления, вода из скважины поступает очень грязная, а из-за того, что в пяти других квартирах никто не живёт, стены промерзают и разрушаются.Пока что спасает то, что в доме есть электричество – с помощью двух обогревателей ей удаётся отапливать помещение до 20 °C, однако в последние дни, когда в Свердловской области отмечался шквалистый ветер, температура опускалась до 14 °C.Александр, инвалид III группы, проживающий в соседней квартире, вынужден иногда приходить к ней погреться – из-за неисправности печи он не может прогреть своё жилище до приемлемых температур, более того, у печки сломана труба, поэтому дым идёт в квартиру и на чердак, стены из-за этого покрылись копотью.В администрации Невьянского городского округа Галине сообщают, что из-за нехватки средств в местном бюджете расселение можно произвести только при условии софинансирования из областного или федерального бюджетов. При этом в ответах из правительства Свердловской области сроки постоянно откладываются – так, в 2017 году Галине сообщали, что дом полностью расселят к 2020 году.Однако по состоянию на начало 2023 года он до сих пор не расселён. В последнем ответе, датированном октябрем 2022 года, власти уже сообщают, что дом расселят до конца 2024 года.Женщина не намерена ждать этого срока и собирается обращаться в прокуратуру. По её мнению, жить в нём попросту опасно – он может обрушиться или сгореть из-за неисправности печного отопления.