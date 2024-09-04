Возрастное ограничение 18+
Вода в питьевом водоёме Нижнего Тагила приобрела ярко-зелёный цвет
Фото: Рамиль Хакимов
В питьевом водоёме Нижнего Тагила – Черноисточинском пруду – вода вновь окрасилась в ярко-зелёный цвет. На ситуацию обратил внимание черноисточинский экоактивист Рамиль Хакимов. Подобная картина наблюдалась в водоёме и ранее, особенно в годы, когда на Среднем Урале стояло жаркое лето — причина в активном размножении цианобактерий (сине-зелёных водорослей).
Отличие ситуации этого года в том, что вода позеленела после завершения (по заявлениям властей — успешного) реабилитации Черноисточинского пруда путём откачки донных отложений.
В прошлом месяце «Вечерние ведомости» публиковали подробный материал об итогах реабилитации пруда, в нём эксперт в области водного хозяйства высказал мнение, что Черноисточинский пруд невозможно реабилитировать с помощью откачки донных отложений. Вероятно, он оказался прав.
На работы по выкачке ила, напомним, потратили более полумиллиарда рублей. А технологию власти Свердловской области хотят распространить и на другие водоёмы — так, недавно были объявлены соответствующие аукционы на разработку проекта очистки от донных отложений Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ, а мэр Екатеринбурга Алексей Орлов упомянул опыт Черноисточинска в контексте будущей очистки озера Шарташ.
Отличие ситуации этого года в том, что вода позеленела после завершения (по заявлениям властей — успешного) реабилитации Черноисточинского пруда путём откачки донных отложений.
В прошлом месяце «Вечерние ведомости» публиковали подробный материал об итогах реабилитации пруда, в нём эксперт в области водного хозяйства высказал мнение, что Черноисточинский пруд невозможно реабилитировать с помощью откачки донных отложений. Вероятно, он оказался прав.
Так сегодня выглядит южный берег пруда. Фото: Рамиль Хакимов
На работы по выкачке ила, напомним, потратили более полумиллиарда рублей. А технологию власти Свердловской области хотят распространить и на другие водоёмы — так, недавно были объявлены соответствующие аукционы на разработку проекта очистки от донных отложений Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ, а мэр Екатеринбурга Алексей Орлов упомянул опыт Черноисточинска в контексте будущей очистки озера Шарташ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловские следователи начали проверку в связи с гибелью жителя Нижнего Тагила в Таиланде
04 сентября 2024
04 сентября 2024