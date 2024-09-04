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Вода в питьевом водоёме Нижнего Тагила приобрела ярко-зелёный цвет

15.11 Вторник, 10 сентября 2024
Фото: Рамиль Хакимов
В питьевом водоёме Нижнего Тагила – Черноисточинском пруду – вода вновь окрасилась в ярко-зелёный цвет. На ситуацию обратил внимание черноисточинский экоактивист Рамиль Хакимов. Подобная картина наблюдалась в водоёме и ранее, особенно в годы, когда на Среднем Урале стояло жаркое лето — причина в активном размножении цианобактерий (сине-зелёных водорослей).

Отличие ситуации этого года в том, что вода позеленела после завершения (по заявлениям властей — успешного) реабилитации Черноисточинского пруда путём откачки донных отложений.

В прошлом месяце «Вечерние ведомости» публиковали подробный материал об итогах реабилитации пруда, в нём эксперт в области водного хозяйства высказал мнение, что Черноисточинский пруд невозможно реабилитировать с помощью откачки донных отложений. Вероятно, он оказался прав.


Так сегодня выглядит южный берег пруда. Фото: Рамиль Хакимов


На работы по выкачке ила, напомним, потратили более полумиллиарда рублей. А технологию власти Свердловской области хотят распространить и на другие водоёмы — так, недавно были объявлены соответствующие аукционы на разработку проекта очистки от донных отложений Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ, а мэр Екатеринбурга Алексей Орлов упомянул опыт Черноисточинска в контексте будущей очистки озера Шарташ.


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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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