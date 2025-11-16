СК проверяет сообщения о стае собак после инцидента с восьмилетним ребёнком в Карпинске

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Карпинске возбуждено уголовное дело после сообщения о нападении стаи собак на восьмилетнего мальчика. По данным СК России, инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома, где, по словам местных жителей, давно обитают безнадзорные животные. Ребёнок не получил травм благодаря очевидцу, который пришёл на помощь.Следователи СУ СК России по Свердловской области проверяют обстоятельства случившегося и изучают сообщения жителей о том, что отлов безнадзорных собак в районе не организован. Правоохранительные органы выясняют, принимались ли компетентными структурами меры для предотвращения подобных ситуаций.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе и итогах расследования.