Возрастное ограничение 18+
СК проверяет сообщения о стае собак после инцидента с восьмилетним ребёнком в Карпинске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Карпинске возбуждено уголовное дело после сообщения о нападении стаи собак на восьмилетнего мальчика. По данным СК России, инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома, где, по словам местных жителей, давно обитают безнадзорные животные. Ребёнок не получил травм благодаря очевидцу, который пришёл на помощь.
Следователи СУ СК России по Свердловской области проверяют обстоятельства случившегося и изучают сообщения жителей о том, что отлов безнадзорных собак в районе не организован. Правоохранительные органы выясняют, принимались ли компетентными структурами меры для предотвращения подобных ситуаций.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе и итогах расследования.
Следователи СУ СК России по Свердловской области проверяют обстоятельства случившегося и изучают сообщения жителей о том, что отлов безнадзорных собак в районе не организован. Правоохранительные органы выясняют, принимались ли компетентными структурами меры для предотвращения подобных ситуаций.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе и итогах расследования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о нападениях бродячих собак в Академическом районе
16 ноября 2025
16 ноября 2025
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела после обрушения потолка в аварийном доме под Екатеринбургом
17 ноября 2025
17 ноября 2025