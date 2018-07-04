На «Иннопроме» представят концепцию наследия ЭКСПО-2025

16:23 | 6.07.2018

Заявочный комитет ЭКСПО-2025

Заявочный комитет ЭКСПО-2025 представит на Международной промышленной выставке «Иннопром» (9-12 июля) концепцию наследия Всемирной выставки ЭКСПО, за проведение которой борется Екатеринбург. Также Заявочный комитет организует сессию «Умный город. Трансформация городской среды», участники которой обсудят запрос общества на «города будущего».



Напомним, что под выставку ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге на площади 555 га планируют построить практически новый город: на 184 га разместятся выставочные павильоны, на остальной территории — ЭКСПО-сити и ЭКСПО-деревня, а также парки, объекты транспортной инфраструктуры, кафе и рестораны. После проведения ЭКСПО на территории «умного города» расположатся ведущие образовательные, научные и медицинские центры, жилые дома, культурные и развлекательные площадки.



Напомним, что за право проведения ЭКСПО-2025 Екатеринбург соперничает с Баку и Осакой.