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Забег «Майская гроза» пройдет в Екатеринбурге 30 апреля
Спорт
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге первый старт серии забегов «Европа-Азия» – «Майская гроза» – состоится уже 30 апреля. Участники забега получат медали с изображением достопримечательностей уральской столицы.
В пресс-службе мэрии рассказали, что старт и финиш забега будут находиться на площадке Дворца игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Маршрут традиционно пройдет по центральным улицам города. Участники смогут выбрать одну из предложенных дистанций: 2020 метров, пять или 10 километров. Для самых маленьких любителей бега дистанция – 800 метров.
Предполагается, что в этом году участие в забеге примут 1 800 человек. Чтобы поучаствовать в «Майской грозе», необходимо до 00:00 23 апреля зарегистрироваться на сайте проекта и получить фирменную экипировку, чип для индивидуального хронометража, номер участника и другие раздаточные материалы.
Открытие стартово-финишного городка состоится в 09:15 около ДИВС. Забег стартует в 12.30, после того, как закончится эстафета «Весна Победы» на проспекте Ленина.
Директор серии стартов «Европа-Азия» Андрей Уткин сообщил, что спортсмены стартуют по набережной, обогнут мыс «Динамо», пробегут мимо киноконцертного театра «Космос», по улице Горького, у дома Севастьянова свернут на проспект Ленина и выйдут на трассу, на которой проходит «Весна Победы».
Для участников изготовили 1 800 медалей. На оборотной стороне медали указана дистанция, которую прошел ее обладатель, а на лицевой – изображение одной из достопримечательностей Екатеринбурга.
В пресс-службе мэрии рассказали, что старт и финиш забега будут находиться на площадке Дворца игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Маршрут традиционно пройдет по центральным улицам города. Участники смогут выбрать одну из предложенных дистанций: 2020 метров, пять или 10 километров. Для самых маленьких любителей бега дистанция – 800 метров.
Предполагается, что в этом году участие в забеге примут 1 800 человек. Чтобы поучаствовать в «Майской грозе», необходимо до 00:00 23 апреля зарегистрироваться на сайте проекта и получить фирменную экипировку, чип для индивидуального хронометража, номер участника и другие раздаточные материалы.
Открытие стартово-финишного городка состоится в 09:15 около ДИВС. Забег стартует в 12.30, после того, как закончится эстафета «Весна Победы» на проспекте Ленина.
Директор серии стартов «Европа-Азия» Андрей Уткин сообщил, что спортсмены стартуют по набережной, обогнут мыс «Динамо», пробегут мимо киноконцертного театра «Космос», по улице Горького, у дома Севастьянова свернут на проспект Ленина и выйдут на трассу, на которой проходит «Весна Победы».
Для участников изготовили 1 800 медалей. На оборотной стороне медали указана дистанция, которую прошел ее обладатель, а на лицевой – изображение одной из достопримечательностей Екатеринбурга.
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