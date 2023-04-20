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Технический университет УГМК присоединился к федеральному партпроекту «Зa самбо»

12.47 Четверг, 20 апреля 2023
Спорт
Фото: проект «Зa самбо»
Заниматься самообороной без оружия во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме начали 27 студентов Технического университета УГМК из Свердловской, Оренбургской, Кемеровской областей, республики Башкортостан, Карачаево-Черкессии и Алтайского края. Уже после первого занятия число желающих освоить навыки самбо захотели еще 10 студентов. Если первоначально в секцию записывались только юноши, то среди новобранцев – преимущественно девушки.

«Мы сделали еще один шаг в рамках реализации одного из ключевых направлений партийных проектов "Зa самбо" – "Самбо в ВУЗы". Открытие секции для студентов Технического университета УГМК – это совместная работа общественного совета "Зa самбо" с руководством ВУЗа и федерацией самбо Свердловской области»,

– рассказал координатор федерального партийного проекта «Зa самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.



Фото: проект «Зa самбо»


Форму для занятий студентам помог приобрести член общественного совета «За самбо» Александр Засыпкин, площадку для секции предоставил директор СШ Единоборств Тимур Галлямов.

«Благодаря проекту "Зa самбо" мы получили возможность расширить сферу физического воспитания студентов, теперь они занимаются не только во Дворце спорта УГМК, но и во Дворце самбо и единоборств, в удобное для ребят вечернее время. Через месяц Технический университет УГМК войдет в "Студенческую лигу самбо", это позволит нам расширить присутствие студентов на спортивных соревнованиях различного уровня»,

– поделился планами директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.



Фото: проект «Зa самбо»


Тренером у ребят стал студент третьего курса ТУ УГМК Никита Осипов. За его плечами – 9 лет занятий самбо. Он – воспитанник Дома спорта Горняка (Алтайский край) и СШОР «Лидер» (Верхняя Пышма), имеет первый юношеский разряд.

«Все студенты Технического университета УГМК – будущие инженеры, руководители. Опыт преподавания самбо, выстраивание коммуникации внутри команды, участие в организационных мероприятиях поможет мне в будущем руководить коллективом»,

– рассказал юный тренер.


ТУ УГМК стал четвертым университетом Свердловской области, который присоединился к проекту «Самбо в ВУЗы». В настоящим момент еще несколько университетов региона готовятся стать частью федерального проекта «За самбо».

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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18:11 Погорельцы из Тавды обратились за помощью к согражданам
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16:56 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти 37-летней журналистки «Машиностроителя»
16:35 Екатеринбургский суд отправил Ярослава Ширшикова в СИЗО до 17 июня
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