Технический университет УГМК присоединился к федеральному партпроекту «Зa самбо»





– рассказал координатор федерального партийного проекта «Зa самбо» в Свердловской области Алексей Свалов. «Мы сделали еще один шаг в рамках реализации одного из ключевых направлений партийных проектов "Зa самбо" – "Самбо в ВУЗы". Открытие секции для студентов Технического университета УГМК – это совместная работа общественного совета "Зa самбо" с руководством ВУЗа и федерацией самбо Свердловской области»,



Фото: проект «Зa самбо»





– поделился планами директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин. «Благодаря проекту "Зa самбо" мы получили возможность расширить сферу физического воспитания студентов, теперь они занимаются не только во Дворце спорта УГМК, но и во Дворце самбо и единоборств, в удобное для ребят вечернее время. Через месяц Технический университет УГМК войдет в "Студенческую лигу самбо", это позволит нам расширить присутствие студентов на спортивных соревнованиях различного уровня»,



Фото: проект «Зa самбо»





– рассказал юный тренер. «Все студенты Технического университета УГМК – будущие инженеры, руководители. Опыт преподавания самбо, выстраивание коммуникации внутри команды, участие в организационных мероприятиях поможет мне в будущем руководить коллективом»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Заниматься самообороной без оружия во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме начали 27 студентов Технического университета УГМК из Свердловской, Оренбургской, Кемеровской областей, республики Башкортостан, Карачаево-Черкессии и Алтайского края. Уже после первого занятия число желающих освоить навыки самбо захотели еще 10 студентов. Если первоначально в секцию записывались только юноши, то среди новобранцев – преимущественно девушки.Форму для занятий студентам помог приобрести член общественного совета «За самбо» Александр Засыпкин, площадку для секции предоставил директор СШ Единоборств Тимур Галлямов.Тренером у ребят стал студент третьего курса ТУ УГМК Никита Осипов. За его плечами – 9 лет занятий самбо. Он – воспитанник Дома спорта Горняка (Алтайский край) и СШОР «Лидер» (Верхняя Пышма), имеет первый юношеский разряд.ТУ УГМК стал четвертым университетом Свердловской области, который присоединился к проекту «Самбо в ВУЗы». В настоящим момент еще несколько университетов региона готовятся стать частью федерального проекта «За самбо».