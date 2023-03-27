Возрастное ограничение 18+

Искусству Шибари поучат «чайников» в екатеринбургском «Музее об Этом»

18.54 Вторник, 4 апреля 2023
Культура
Фото: Владислав Постников
В формате мастер-класса пройдёт урок Шибари в екатеринбургском «Музее об Этом» (улица Луначарского, 133). К обучению этому эротическому искусству будут допущены только пары старше 18 лет, так как мероприятие строго 18+

Шибари — это мастерство ограничения подвижности человеческого тела. Изначально оно возникло в древней Японии как часть боевой дисциплины. Но постепенно Шибари трансформировалось в практику любовных игр. Суть его — обездвижить партнёра при помощи верёвок и сделать это так, чтобы опутанное обнажённое тело выглядело эстетически привлекательно.

Более подробную информацию по данному предмету изложит участникам необычного урока мастер Шибари Дмитрий, который занимается «эротическим опутыванием» уже более 10 лет. Разумеется, будут и практические занятия — Дмитрий продемонстрирует ученикам простейшие виды «пут» и предложит повторить их на партнёрах. Занятие будет интересно «чайникам», то есть людям, для которых даже слово «шибари» в диковинку.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:54 Искусству Шибари поучат «чайников» в екатеринбургском «Музее об Этом»
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16:55 В школе в Каменске-Уральском обрушилась часть оконного проема
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14:32 Орлов подписал постановление о ведении гражданской обороны в Екатеринбурге
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