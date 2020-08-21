Роспотребнадзор нашел санитарные нарушения в двух крупных магазинах Екатеринбурга

10:42 | 21.08.2020

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Специалисты свердловского Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарных требований в магазинах «Дикси» на Декабристов, 45 и «Перекресток» на Тверитина, 45. Об том сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Проверка началась после того, как специалисты изучили историю болезни свердловчан с подозрением на коронавирусную инфекцию:



«В ходе проверок с поверхностей во всех предприятиях торговли были взяты смывы на показатель — РНК коронавируса-2019 — nCoV. Лабораторные исследования определяемый показатель не обнаружили. Однако в складских помещениях с постоянным пребыванием работников в магазине «Дикси» и помещениях с постоянным нахождением посетителей и сотрудников в магазине «Перекресток» выявлены нарушения санэпидтребований: отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



По итогам проверки в отношении АО «ТД "Перекресток"» и АО «Дикси-Юг» составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренным ч.2 ст.6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»