Почти 30 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей

09:08 | 14.07.2020

Фото: vestivrn.ru

В Свердловской области клещи покусали 29 995 жителей, среди которых более 10 тысяч екатеринбуржцев. Уже третью неделю подряд в регионе фиксируют менее тысячи случаев.



Треть случаев приходится на Екатеринбург. Также клещи остаются активными в Пышминском ГО, Слободо-Туринском районе, Рефтинском, Байкалово, Талице, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Артинском районе, Таборинском районе, Тавде, Каменске-Уральском и Ирбитском районе.



Среди всех пострадавших оказался 6 981 ребёнок (из них 1 820 жителей Екатеринбурга). С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 127 уральцев (диагноз подтверждён у 14 взрослых и четырёх детей), с подозрением на боррелиоз в больницах находятся 293 человека (подтверждено у 109 взрослых и девять детей).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»