В Кольцово увеличивается число рейсов на черноморские курорты

11:29 | 23.06.2020

В екатеринбургском аэропорту Кольцово увеличивается число рейсов на отечественные курорты Черного моря. Так, летом 2020 года на юг России выполнять полеты будут семь авиакомпаний.



В июне и июле в Анапу запланировано до 21 вылета в неделю. Прямые рейсы из Екатеринбурга будут осуществлять четыре авиакомпании. Помимо «Уральских авиалиний», «Победы» и «России» с 1 июля на курорт рейсы будет выполнять и авиакомпания «UTair».



Планируется, что в Симферополь с 26 июня рейсы будет осуществлять компания «Nordwind»: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Сейчас полеты в Крым ежедневно выполняют «Уральские авиалинии» и «Россия». В течении летнего сезона в Симферополь планируется выполнять до 30 рейсов еженедельно.



Также в июле екатеринбуржцы смогут прямыми рейсами долететь в Геленджик. «Уральские авиалинии» со 2 июля будут выполнять полеты трижды в неделю в 15:10 местного времени — по вторникам, в 15:40 — по четвергам и субботам.



В Сочи летом 2020 можно будет улететь рейсами шести авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Победа, «Россия», «Nordwind», «Red Wings» и «Azur air».



Напомним, что в Краснодарском крае и Крыму постепенно снимают ограничительные, открывая двери для туристов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»